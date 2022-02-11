Хави хочет, чтобы Роберто продлил контракт с «Барселоной», но на финансовых условиях клуба

Главный тренер «Барселоны» Хави рассчитывает на полузащитника Серхи Роберто и желает, чтобы испанский футболист продлил контракт с клубом. Об этом сообщает sport.es



По сведениям источника, Хави ценит в 30-летнем футболисте тактический интеллект и универсальность, поэтому рассчитывает на него. Однако специалист придерживается позиции клуба, что Роберто должен подписать новый контракт с «Барселоной» на условиях, которые диктует финансовая ситуация в клубе.



Роберто — воспитанник «Барселоны». Его действующее соглашение с сине-гранатовыми истекает в конце сезона. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в девяти матчах чемпионата Испании, в которых забил два гола и отдал голевую передачу.

«Барселона» обыграла «Атлетико» в 23-м туре Ла Лиги:

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