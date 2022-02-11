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Тухель прилетел в Абу-Даби и сможет руководить «Челси» в финале клубного чемпионата мира

Тухель прилетел в Абу-Даби и сможет руководить «Челси» в финале клубного чемпионата мира
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прилетел в Абу-Даби, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

48-летний немецкий специалист сможет руководить «Челси» в финальном матче клубного чемпионата мира с «Палмейрасом». Напомним, Тухель изначально не отправился со своей командой в Саудовскую Аравию, так как заразился коронавирусной инфекцией. Позже тренер сдал отрицательный тест на COVID-19 и получил разрешение на вылет в Саудовскую Аравию.

Напомним, в полуфинале турнира лондонский «Челси» обыграл клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» со счётом 1:0. В финале клубного чемпионата мира лондонский клуб сыграет с «Палмейрасом». Встреча пройдёт завтра, 12 февраля. Клубный чемпионат мира проходит в Саудовской Аравии.

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