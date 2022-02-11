Тухель прилетел в Абу-Даби и сможет руководить «Челси» в финале клубного чемпионата мира
Поделиться
Главный тренер «Челси» Томас Тухель прилетел в Абу-Даби, сообщает пресс-служба лондонского клуба.
48-летний немецкий специалист сможет руководить «Челси» в финальном матче клубного чемпионата мира с «Палмейрасом». Напомним, Тухель изначально не отправился со своей командой в Саудовскую Аравию, так как заразился коронавирусной инфекцией. Позже тренер сдал отрицательный тест на COVID-19 и получил разрешение на вылет в Саудовскую Аравию.
Напомним, в полуфинале турнира лондонский «Челси» обыграл клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» со счётом 1:0. В финале клубного чемпионата мира лондонский клуб сыграет с «Палмейрасом». Встреча пройдёт завтра, 12 февраля. Клубный чемпионат мира проходит в Саудовской Аравии.
Комментарии
- 11 февраля 2022
-
22:23
-
22:17
-
22:09
-
22:08
-
21:48
-
21:31
-
21:29
-
21:20
-
21:07
-
20:55
-
20:30
-
20:30
-
20:21
-
20:17
-
20:09
-
20:05
-
19:44
-
19:41
-
19:29
-
19:18
-
19:14
-
18:58
-
18:31
-
18:29
-
18:23
-
18:22
-
18:13
-
17:53
-
17:52
-
17:44
-
17:32
-
17:30
-
17:17
-
17:16
-
16:59
Партнерский контент