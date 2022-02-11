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Адама Траоре отсутствовал на последней тренировке «Барселоны»

Адама Траоре отсутствовал на последней тренировке «Барселоны»
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Нападающий «Барселоны» Адама Траоре, арендованный испанским клубом у английского «Вулверхэмптона», пропустил последнюю тренировку команды из-за проблем с желудком. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, Траоре почувствовал дискомфорт, а врачи клуба посоветовали ему не заниматься в этот день. Сообщается, что технический персонал «Барселоны» не придаёт этому никакого значения и понимает, что он будет готов к матчу с «Эспаньолом» в чемпионате Испании, который состоится в воскресенье, 13 февраля.

26-летний Траоре — воспитанник «Барселоны». Он вернулся в клуб в январе 2022 года: «Барселона» арендовала футболиста до конца сезона у «Вулверхэмптона» с возможностью выкупа за € 30 млн.

Гави реализовал навес Траоре в матче с «Атлетико»:

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