Тео Эрнандес: меня хотели заполучить многие клубы, но я думал лишь о «Милане»

Защитник «Милана» Тео Эрнандес прокомментировал подписание нового контракта с итальянским клубом. Новое соглашение футболиста рассчитано до 2026 года.



«Я счастлив. С первого дня в «Милане» я получал удовольствие от работы с тренером, командой и всеми сотрудниками клуба. Вот почему я продлил контракт. Теперь нужно продолжать работать в том же духе и делать всё хорошо. Действительно, меня хотели заполучить многие команды, но я думал лишь о «Милане». У меня есть контакт с болельщиками. Я действительно счастлив здесь», — приводит слова Эрнандеса Football Italia.



Эрнандес в нынешнем сезоне итальянской Серии А забил четыре гола и отдал пять голевых передач в 20 матчах. Также на его счету три голевые передачи в двух матчах Кубка Италии.