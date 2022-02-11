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Тео Эрнандес: меня хотели заполучить многие клубы, но я думал лишь о «Милане»

Тео Эрнандес: меня хотели заполучить многие клубы, но я думал лишь о «Милане»
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Защитник «Милана» Тео Эрнандес прокомментировал подписание нового контракта с итальянским клубом. Новое соглашение футболиста рассчитано до 2026 года.

«Я счастлив. С первого дня в «Милане» я получал удовольствие от работы с тренером, командой и всеми сотрудниками клуба. Вот почему я продлил контракт. Теперь нужно продолжать работать в том же духе и делать всё хорошо. Действительно, меня хотели заполучить многие команды, но я думал лишь о «Милане». У меня есть контакт с болельщиками. Я действительно счастлив здесь», — приводит слова Эрнандеса Football Italia.

Эрнандес в нынешнем сезоне итальянской Серии А забил четыре гола и отдал пять голевых передач в 20 матчах. Также на его счету три голевые передачи в двух матчах Кубка Италии.

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