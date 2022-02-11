Ким — о дебюте за «Зенит»: сыграл с топ-игроками, на которых раньше смотрел по телевизору

Полузащитник структуры «Зенита» Евгений Ким рассказал о самом памятном моменте на сборах с основной командой сине-бело-голубых.



«Дебют — против «Эмирейтс», это был мой первый матч. Я сделал первое касание, а рядом со мной — все топ-игроки. Футболисты, на которых раньше я смотрел по телевизору, а сегодня вместе с ними играю за одну команду. Это самое яркое», — приводит слова Кима пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.



18-летний Ким в нынешнем сезоне принял участие в шести матчах Футбольной национальной лиги-2, забив два гола. Также на его счету два гола и три голевые передачи в пяти матчах Юношеской лиги УЕФА. Соглашение Кима с «Зенитом» истекает в 2025 году, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 150 тыс.