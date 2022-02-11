Петербургский «Зенит» стал обладателем межсезонного трофея Atlantic Cup. Об этом сообщает пресс-служба российской команды в «Телеграме».

«Зенит» во второй раз в истории выиграл Atlantic Cup. Сине-бело-голубые одержали три победы в рамках турнира и завоевали межсезонный трофей. По ходу Atlantic Cup «Зенит» поочерёдно переиграл датские «Мидтьюлланн», «Копенгаген» и «Брондбю». На втором месте по итогам розыгрыша разместился «Копенгаген», на третьем — «Хальмстад». Для петербуржцев победа в турнире — вторая в истории; в предыдущий раз сине-бело-голубые выиграли этот трофей в 2016 году», — сказано в заявлении пресс-службы команды.



После зимней паузы команда Сергея Семака возобновит сезон матчами 1/16 финала Лиги Европы с испанским «Бетисом». Первая встреча состоится в Санкт-Петербурге 17 февраля, ответная — в Севилье 24 февраля.