Капитан «Эспаньола» — о депрессии: когда вылетели в Сегунду, не хотел видеть вообще никого

Капитан «Эспаньола» Серхи Дардер рассказал о борьбе с депрессией.



«Я думал, что недостаточно хорош. Я бесполезен, я не могу быть футболистом. Я был не в лучшей форме. Когда «Эспаньол» вылетел в Сегунду, было очень тяжело. Не думаю, что выбирался пообедать в город больше пяти раз за год. Ментально было тяжело, не хотел видеть семью, друзей, вообще никого. Мне не хотелось ничего делать. Кто-то что-то говорит, и чтобы избежать этого, ты остаёшься дома. Но со мной было нечто другое. Это был крайне тяжёлый год с психологической точки зрения.



В моей голове футбол был выше семьи, друзей — всего. Если дела в футболе шли хорошо, я был счастлив. Если нет, то я был в отчаянии. В тот год, когда мы вылетели, я многое осознал. Понял, что недостаточно серьёзно относился к делу. Есть люди, которые плохо переживают депрессию, которые больны, и мне нужна была помощь. Я хотел быть футболистом, я хотел дом, машину, семью, детей… У меня было всё это, и я не был счастлив», — приводит слова Дардера ESPN.