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Рамос, вероятно, пропустит первый матч с «Реалом», но может сыграть в ответном в Мадриде

Рамос, вероятно, пропустит первый матч с «Реалом», но может сыграть в ответном в Мадриде
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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос с большой вероятностью пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который состоится в ближайший вторник, 15 февраля. Однако испанский защитник по-прежнему сохраняет шансы принять участие в ответной встрече команд, которая состоится 9 марта. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

35-летний Рамос с 2005 по 2021 год был футболистом «Реала», проведя за команду 671 матч, в которых испанец отличился 101 раз и отдал 40 голевых передач. Летом прошлого года Рамос на правах свободного агента перешёл в «ПСЖ», с которым подписал контракт до 2023 года.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в четырёх матчах чемпионата Франции и одном Кубка страны, отметившись голом.

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