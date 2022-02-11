Клопп рассказал, сыграет ли Мане за «Ливерпуль» в ближайшем матче

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном участии нападающего Садио Мане в матче 24-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли».
«Я предполагаю, что Мане проведёт полную тренировку, а затем мы примем решение: посмотрим, как он себя чувствует и в этом роде», — приводит слова Клоппа Squawka в «Твиттере».
29-летний Мане в 20 матчах английской Премьер-лиги забил восемь голов и отдал одну голевую передачу. Также на его счету два гола в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов. Ранее Мане в составе сборной Сенегала стал победителем Кубка африканских наций.
Матч «Бёрнли» — «Ливерпуль» состоится 13 февраля. Начало — в 17:00 мск.
«Ливерпуль» обыграл «Лестер» благодаря дублю Жоты:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 11 февраля 2022
-
23:37
-
23:33
-
23:22
-
23:22
-
23:06
-
22:53
-
22:29
-
22:23
-
22:17
-
22:09
-
22:08
-
21:48
-
21:31
-
21:29
-
21:20
-
21:07
-
20:55
-
20:30
-
20:30
-
20:21
-
20:17
-
20:09
-
20:05
-
19:44
-
19:41
-
19:29
-
19:18
-
19:14
-
18:58
-
18:31
-
18:29
-
18:23
-
18:22
-
18:13
-
17:53