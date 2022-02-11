Клопп рассказал, сыграет ли Мане за «Ливерпуль» в ближайшем матче

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном участии нападающего Садио Мане в матче 24-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли».



«Я предполагаю, что Мане проведёт полную тренировку, а затем мы примем решение: посмотрим, как он себя чувствует и в этом роде», — приводит слова Клоппа Squawka в «Твиттере».

29-летний Мане в 20 матчах английской Премьер-лиги забил восемь голов и отдал одну голевую передачу. Также на его счету два гола в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов. Ранее Мане в составе сборной Сенегала стал победителем Кубка африканских наций.



Матч «Бёрнли» — «Ливерпуль» состоится 13 февраля. Начало — в 17:00 мск.

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