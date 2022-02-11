«Если он знает, в чём проблема, было бы неплохо узнать». Симеоне ответил Феликсу

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне ответил на слова португальского нападающего команды Жоау Феликса, заявившего, что знает, в чём причина неудачной игры команды в текущем сезоне.
«Если Феликс знает, в чём проблема, было бы неплохо узнать. Когда у вас будет возможность спросить его, вы можете сделать это. Я, очевидно, работаю с командой соответствующим образом, и если он видит и понимает, в чём проблема, было бы хорошо знать об этом. Спросите у него, почему он ушёл от ответа», — приводит слова Симеоне sport.es
В 22 матчах чемпионата Испании «Атлетико» набрал 36 очков и занимает в турнирной таблице пятое место. В 1/8 финала Лиги чемпионов команда Симеоне встретится с английским «Манчестер Юнайтед».
«Атлетико» проиграл «Барселоне» в 23-м туре Ла Лиги:
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