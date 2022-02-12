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Де Хеа: если бы отразил пенальти в матче с Россией, говорили бы, как я был хорош

Де Хеа: если бы отразил пенальти в матче с Россией, говорили бы, как я был хорош
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Вратарь сборной Испании и «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа вспомнил эпизоды чемпионата мира — 2018.

«Не думаю, что я выступил на чемпионате мира так плохо, как об этом говорят. Мне не повезло, что я не отразил ни одного пенальти в серии с Россией, но в плане голов я не мог ничего сделать.

Это люди начали говорить о том, как плохо, просто ужасно я сыграл, они остались при этом мнении. Но тот чемпионат мира не был катастрофой. Если бы я отразил пенальти в матче с Россией, мы бы прошли дальше, говорили бы, как я был хорош, как хорошо сыграл», — приводит слова де Хеа El Pais.

Сборная Испании встречалась со сборной России в 1/8 финала чемпионата мира. Основное и добавленное время матча закончились вничью (1:1), а в серии пенальти победу одержали подопечные Станислава Черчесова и прошли по турниру дальше.

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