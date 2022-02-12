Гол Мбаппе в компенсированное время позволил «ПСЖ» обыграть «Ренн»

В матче 24-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Пари Сен-Жермен» встречался с «Ренном». Игра прошла на стадионе «Пар де Пренс» в Париже и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
На 65-й минуте встречи нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отправил мяч в ворота «Ренна», однако после просмотра видеоповтора главный арбитр Бенуа Бастьен отменил взятие ворот. В компенсированное время встречи Мбаппе забил единственный гол.
«Пари Сен-Жермен» набрал 59 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Ренн» (37) — на 5-м месте в таблице. В тройку лидеров соревнований входят «Марсель» (43) и «Ницца» (42). Действующим чемпионом Франции является «Лилль». В следующем туре чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет с «Нантом», а «Ренн» примет «Труа».
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