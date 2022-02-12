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Ультрас «ПСЖ» устроили акцию протеста против клуба в матче с «Ренном»

Ультрас «ПСЖ» устроили акцию протеста против клуба в матче с «Ренном»
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Ультрас «Пари Сен-Жермен» устроили акцию протеста во время матча 24-го тура французской Лиги 1 с «Ренном» (1:0).

Фанаты бойкотировали первый тайм матча с «Ренном». Также они показали баннеры, которые направлены против руководства. Также они недовольны тем, что игроки не выглядит мотивированными.

Ранее ультрас «ПСЖ» опубликовали заявление, в котором выразили недовольство работой клуба.

«Пари Сен-Жермен» набрал 59 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. Ранее парижане вылетели из 1/8 финала Кубка Франции, потерпев поражение в матче с «Ниццей».

15 февраля «ПСЖ» предстоит провести первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Встреча состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

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