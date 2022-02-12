Матч «Порту» — «Спортинг» завершился массовой дракой футболистов

Матч 22-го тура чемпионата Португалии «Порту» — «Спортинг» завершился массовой дракой футболистов.

В драку были втянуты практически все игроки двух клубов. В итоге, арбитр встречи показал четыре красные карточки. В составе «Порту» были удалены Агустин Маркесин и Пепе. В «Спортинге» красные карточки получили Жоау Пальинь и Бруну Табата.

Права на видео принадлежат LPFP. Посмотреть видео можно в «твиттере» Football on BT Sport.

Сам матч завершился со счётом 2:2. Отметим, по ходу встречи «Спортинг» вёл со счётом 2:0.

После 22 матчей «Порту» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии, набрав 60 очков. На втором месте турнирного зачёта находится «Спортинг», записав в свой актив 54 очка.