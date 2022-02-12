Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Базель» и клуб из РПЛ интересовались бразильским форвардом «Ювентуса» Кайо Жорже

«Базель» и клуб из РПЛ интересовались бразильским форвардом «Ювентуса» Кайо Жорже
Комментарии

20-летний бразильский нападающий туринского «Ювентуса» Кайо Жорже привлёк внимание сразу нескольких европейских клубов, которые ещё имеют открытое трансферное окно в своих лигах. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».

Источник отмечает, что «Ювентус» не намерен продавать талантливого нападающего, за которого выложил € 1,5 млн в августе 2021 года. В январе поступали заявки по аренде игрока от «Кальяри», «Салернитаны» и «Гранады», а в последние часы поступил запрос от швейцарского «Базеля» и клуба из чемпионата России, название которого не раскрывается. Все они были отклонены.

В текущем сезоне 20-летний форвард принял участие в 12 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 212 минут и отметившись одним забитым мячом.

Новость по теме
«Базель» может выкупить контракт Чалова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022