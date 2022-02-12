С основным вратарём на матч с «Палмейрасом» в «Челси» определятся за пару часов до игры

Тренер лондонского «Челси» Жолт Лёв рассказал о том, что тренерскому штабу команды ещё предстоит сделать выбор относительно основного вратаря на финальный матч клубного чемпионата мира с «Палмейрасом».
«Мы довольны обоими голкиперами. Это хорошая, комфортная ситуация, когда у нас есть два таких вратаря. Когда Эдуард Менди не мог быть с командой, Кепа Аррисабалага занял место в воротах и выдал хорошую игру. Но теперь Эду вернулся, он свежий. Мы очень рады, что он здоров. Он в хорошей форме, с хорошим опытом за плечами, и он полностью готов к игре.
Мы общаемся с Томасом Тухелем на эту тему, говорим с тренерами вратарей, и мы примем окончательное решение за несколько часов до игры. Тому, кто останется в запасе, не о чем беспокоиться или грустить. Оба голкипера показали отличные результаты в последние недели, поэтому это будет простое решение относительно этого матча», — приводит слова Лёва официальный сайт «Челси».
Финал турнира, в котором «Челси» сыграет с бразильским «Палмейрасом», состоится в субботу, 12 февраля. Клубный чемпионат мира проходит в Саудовской Аравии.
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