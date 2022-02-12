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Кристиан Эриксен: надеюсь, ко мне будут относиться, как и ко всем остальным футболистам

Кристиан Эриксен: надеюсь, ко мне будут относиться, как и ко всем остальным футболистам
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Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен рассказал о состоянии и отметил, что не хочет дополнительного внимания к себе из-за остановки сердца, произошедшей прошлым летом.

«Чувствую себя нормально, проблемы возникают только в аэропортах с системами безопасности. Надеюсь, со временем мы всё больше будем говорить о футболе, а не о парне, с которым что-то произошло летом.

Надеюсь, ко мне будут относиться, как и ко всем остальным футболистам. Мне дали зелёный свет. Люди не должны беспокоится обо мне. Если бы были какие-то опасения, я бы не вернулся на поле. Сейчас я на 100% чувствую, что готов играть», — приводит слова Эриксена Football Italia.

29-летний Эриксен подписал соглашение с «Брентфордом» до конца сезона с возможностью продления ещё на один год. Ранее датский футболист расторг соглашение с «Интером». В Италии нельзя играть с кардиовертером-дефибриллятором, который Эриксену установили после остановки сердца в матче со сборной Финляндии на чемпионате Европы — 2020.

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