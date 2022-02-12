Спаллетти: если Серия А – это кондоминиум, то «Интер» – его администратор

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча с «Интером» в чемпионате Италии. Игра пройдёт сегодня, 12 февраля.
«Матч «Наполи» и «Интера» – это круто. Наша цель в этом сезоне – обогнать несколько сильных клубов и вернуться в топ-4. Знаем, что сможем побороться за скудетто, если выиграем.
Если Серия А – это кондоминиум, то «Интер» – его администратор. Это действующий чемпион, который будет зол после проигранного миланского дерби. Большие команды ненавидят проигрывать. Класс, которым мы обладаем, нужно демонстрировать. Есть аспекты, в которых они лучше нас, и те, в которых мы лучше», – приводит слова Спаллетти сайт Джанлуки Ди Марцио.
«Интер» идёт на первом месте в Серии А, набрав 53 очка в 23 матчах. У «Наполи» 52 балла в 24 встречах.
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