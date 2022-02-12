Гвардиола — о словах Клоппа про борьбу за чемпионство: не верю ему! Всё возможно

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который ранее заявил, что не уверен в способности мерсисайдского клуба навязать «горожанам» борьбу за чемпионство.



«Я не верю Клоппу! Всё возможно, и Клопп тоже так думает, иначе он не был бы таким конкурентом, каким является. Конечно, он верит. В футболе всё может произойти. Он знает, что «Ливерпулю» нужно выиграть много матчей, как и мы знаем, что нужно одержать много побед, чтобы бороться за чемпионский титул», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.



«Манчестер Сити» в 24 матчах набрал 60 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ливерпуль» (51) — на 2-м месте.