Гвардиола — о словах Клоппа про борьбу за чемпионство: не верю ему! Всё возможно
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который ранее заявил, что не уверен в способности мерсисайдского клуба навязать «горожанам» борьбу за чемпионство.
«Я не верю Клоппу! Всё возможно, и Клопп тоже так думает, иначе он не был бы таким конкурентом, каким является. Конечно, он верит. В футболе всё может произойти. Он знает, что «Ливерпулю» нужно выиграть много матчей, как и мы знаем, что нужно одержать много побед, чтобы бороться за чемпионский титул», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.
«Манчестер Сити» в 24 матчах набрал 60 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ливерпуль» (51) — на 2-м месте.
Новость по темеКлопп: «Ливерпулю» нужно не только догонять «Манчестер Сити»
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