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Рангник встал на защиту капитана «МЮ» Магуайра, которого критикуют за плохую игру

Рангник встал на защиту капитана «МЮ» Магуайра, которого критикуют за плохую игру
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился мыслями об игре защитника Гарри Магуайра, которого болельщики и эксперты часто критикуют в последнее время.

«Он провёл выдающийся матч с «Вест Хэмом», как и вся наша задняя линия. В матче с «Мидлсбро» мы не позволили им создать много моментов.

Мы могли лучше обороняться в том переходном эпизоде [с голом] в игре с «Бёрнли», но там была плохая цепная реакция, как и в большинстве голов, которые мы пропускаем.

Гарри был травмирован, он вернулся, провёл очень хорошую игру с «Вест Хэмом», и, я уверен, он сможет выступить на том же уровне с «Саутгемптоном», — приводит слова Рангника сайт «Манчестер Юнайтед».

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