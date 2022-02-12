Рангник встал на защиту капитана «МЮ» Магуайра, которого критикуют за плохую игру

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился мыслями об игре защитника Гарри Магуайра, которого болельщики и эксперты часто критикуют в последнее время.
«Он провёл выдающийся матч с «Вест Хэмом», как и вся наша задняя линия. В матче с «Мидлсбро» мы не позволили им создать много моментов.
Мы могли лучше обороняться в том переходном эпизоде [с голом] в игре с «Бёрнли», но там была плохая цепная реакция, как и в большинстве голов, которые мы пропускаем.
Гарри был травмирован, он вернулся, провёл очень хорошую игру с «Вест Хэмом», и, я уверен, он сможет выступить на том же уровне с «Саутгемптоном», — приводит слова Рангника сайт «Манчестер Юнайтед».
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 12 февраля 2022
-
12:00
-
11:32
-
11:16
-
11:12
-
11:01
-
10:51
-
10:43
-
10:36
-
10:27
-
09:55
-
09:55
-
09:41
-
09:18
-
08:43
-
07:47
-
06:41
-
05:59
-
04:56
-
04:20
-
04:12
-
03:31
-
03:06
-
01:40
-
01:02
-
00:54
-
00:30
-
00:22
-
00:21
-
00:12
- 11 февраля 2022
-
23:58
-
23:37
-
23:33
-
23:22
-
23:22
-
23:06