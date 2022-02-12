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Коутиньо: в АПЛ очень интенсивные матчи, в Испании по-другому. Но я не хочу жить прошлым

Коутиньо: в АПЛ очень интенсивные матчи, в Испании по-другому. Но я не хочу жить прошлым
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Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо рассказал об эмоциях от возвращения в английскую Премьер-лигу.

В январе «Вилла» арендовала бразильского футболиста у «Барселоны». Ранее Коутиньо играл в АПЛ за «Ливерпуль».

«Мне здесь очень нравится. Я скучал по АПЛ и по людям. Они хорошо ко мне относились, и я скучал по этому. Здорово вернуться сюда.

Игры здесь очень интенсивные, и мне это нравится. Мне нужно снова адаптироваться, я стараюсь показывать максимум на тренировках, и с точки зрения интенсивности я становлюсь лучше. Думаю, это изменение мне очень нравится.

В Испании другой футбол. В «Барселоне» ты обычно больше времени проводишь с мячом, больше контролируешь его, а это разные вещи. Я не хочу жить прошлым. Сейчас я в отличном клубе, и я хочу показать максимум и получать удовольствие от игры в футбол», – сказал Коутиньо в интервью Sky Sports.

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