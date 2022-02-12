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Селезнёв: Новый год праздновали у Ракицкого. Очень хороший человек, рад, что увиделись

Селезнёв: Новый год праздновали у Ракицкого. Очень хороший человек, рад, что увиделись
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Нападающий «Миная» Евгений Селезнёв рассказал, что отметил Новый год в компании бывшего одноклубника Ярослава Ракицкого, который сейчас выступает в «Зените».

«На Новый год я был с Ярославом Ракицким, у него праздновали. Он ко мне заехал, потом я к нему поехал. Потом ещё раз увиделись – всего три раза за отпуск. Очень хороший человек, рад, что увиделись. Если есть время, то только за.

Поднабрал ли лишний вес во время праздников? Ты знаешь, поднабрал! А потом тренировался и сбросил несколько килограммов. Не тяжело, потому что я хорошо работаю. Стараюсь поддерживать физическую форму залом, фитнесом. Потому я не вижу проблем.

Как себя чувствую на фоне молодых ребят? Как старый пердун. Ну, как чувствую? Я хочу, что знаю, передать молодёжи. Конечно, ребята подходят, спрашивают меня – если могу чем-нибудь помочь, с радостью», — сказал Селезнёв в интервью «Профутбол».

Напомним, в 2016 году форвард выступал за «Кубань».

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