«Нулевой интерес». Окружение Роберто — о желании «Барселоны» продлить контракт с игроком
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Защитник «Барселоны» Серхи Роберто всё ещё не продлил контракт с каталонским клубом.
«Нулевой интерес», — приводит слова человека из близкого круга Роберто журналист Виктор Наварро на своей странице в «Твиттере».
Роберто — воспитанник «Барселоны». Его действующее соглашение с сине-гранатовыми истекает в конце сезона. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в девяти матчах чемпионата Испании, в которых забил два гола и отдал голевую передачу. С 2016 года Роберто вызывается в национальную команду Испании.
«Барселона» в 22 матчах набрала 38 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (53). Действующий чемпион Испании — «Атлетико».
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