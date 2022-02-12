«Нулевой интерес». Окружение Роберто — о желании «Барселоны» продлить контракт с игроком

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто всё ещё не продлил контракт с каталонским клубом.



«Нулевой интерес», — приводит слова человека из близкого круга Роберто журналист Виктор Наварро на своей странице в «Твиттере».



Роберто — воспитанник «Барселоны». Его действующее соглашение с сине-гранатовыми истекает в конце сезона. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в девяти матчах чемпионата Испании, в которых забил два гола и отдал голевую передачу. С 2016 года Роберто вызывается в национальную команду Испании.



«Барселона» в 22 матчах набрала 38 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (53). Действующий чемпион Испании — «Атлетико».

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