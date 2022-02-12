Маунт: Петр Чех рассказал нам, что жалеет о том, что не выиграл клубный чемпионат мира

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт поделился ожиданиями от финала клубного чемпионата мира.
Сегодня лондонцы сыграют с бразильским «Палмейрас». Начало матча — в 19:30 мск.
«Петр [Чех] немного разговаривал с нами на тренировках на этой неделе и сказал, что мало о чём жалеет в своей карьере, но одно из сожалений — что он не выиграл этот турнир, когда у него был такой шанс.
Он лишь один раз в карьере играл в этом турнире. Это может быть единственный раз в моей карьере, поэтому наша команда знает, насколько это серьёзно и как важно выложиться без остатка ради важного трофея, который мало кому удаётся выиграть».
Ты очень, очень редко участвуешь в этом турнире. Для этого ты должен выиграть Лигу чемпионов, а это не случается так уж часто", — цитирует Маунта Daily Mail.
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