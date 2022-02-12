Петраков: был у Де Дзерби на двух тренировках «Шахтёра». С Луческу тоже договорился

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, как посещает сборы команд украинской Премьер-лиги в Турции.
«Сейчас буду присутствовать на тренировках. С Мирчей Луческу договорился, что посмотрю тренировку «Динамо». Он сказал: приезжай, никаких вопросов.
Я уже был у Роберто Де Дзерби на двух тренировках «Шахтёра». Тоже никаких проблем нет. С Игорем Йовичевичем уже договорился про посещение тренировки «Днепра-1». Сейчас ещё позвоню Виктору Скрипнику из «Зари», поговорю.
План – до 20 февраля объехать все клубы, посмотреть на сборников, поговорить. Может, кому-то напихать немного. Я всех ребят знаю здесь. Я живу в Украине, уже 12 лет работаю в сборных Украины. Конечно, я смотрю за всеми нашими футболистами», — сказал Петраков в интервью телеканалу «Футбол 1».
Напомним, сборная Украины в полуфинале стыков за выход на ЧМ-2022 встретится со сборной Шотландии. Победитель этой пары в финале сыграет с победителем противостояния Уэльс — Австрия.
- 12 февраля 2022
-
12:00
-
11:32
-
11:16
-
11:12
-
11:01
-
10:51
-
10:43
-
10:36
-
10:27
-
09:55
-
09:55
-
09:41
-
09:18
-
08:43
-
07:47
-
06:41
-
05:59
-
04:56
-
04:20
-
04:12
-
03:31
-
03:06
-
01:40
-
01:02
-
00:54
-
00:30
-
00:22
-
00:21
-
00:12
- 11 февраля 2022
-
23:58
-
23:37
-
23:33
-
23:22
-
23:22
-
23:06