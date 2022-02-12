Петраков: был у Де Дзерби на двух тренировках «Шахтёра». С Луческу тоже договорился

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, как посещает сборы команд украинской Премьер-лиги в Турции.



«Сейчас буду присутствовать на тренировках. С Мирчей Луческу договорился, что посмотрю тренировку «Динамо». Он сказал: приезжай, никаких вопросов.



Я уже был у Роберто Де Дзерби на двух тренировках «Шахтёра». Тоже никаких проблем нет. С Игорем Йовичевичем уже договорился про посещение тренировки «Днепра-1». Сейчас ещё позвоню Виктору Скрипнику из «Зари», поговорю.



План – до 20 февраля объехать все клубы, посмотреть на сборников, поговорить. Может, кому-то напихать немного. Я всех ребят знаю здесь. Я живу в Украине, уже 12 лет работаю в сборных Украины. Конечно, я смотрю за всеми нашими футболистами», — сказал Петраков в интервью телеканалу «Футбол 1».

Напомним, сборная Украины в полуфинале стыков за выход на ЧМ-2022 встретится со сборной Шотландии. Победитель этой пары в финале сыграет с победителем противостояния Уэльс — Австрия.