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«Милан» продлит контракт с Беннасером и увеличит ему зарплату вдвое

«Милан» продлит контракт с Беннасером и увеличит ему зарплату вдвое
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Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер в ближайшее время продлит контракт с итальянским клубом, сообщает инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».

Новое соглашение будет рассчитано до 2026 года. По нему алжирский футболист будет зарабатывать € 3,2 млн в год, то есть в два раза больше, чем сейчас. Из контракта уберут пункт о сумме отступных в размере € 50 млн. Предыдущий договор с Беннасером истекал в 2024 году.

24-летний Беннасер перешёл в «Милан» из «Эмполи» в 2019 году за € 16 млн. В этом сезоне полузащитник провёл 20 матчей в итальянской Серии А, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

«Милан» набрал 52 очка в 24 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.

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