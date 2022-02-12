Жоржиньо: то, что я не выиграл «Золотой мяч», не имеет значения

Полузащитник «Челси» Жоржиньо поделился мыслями об итогах «Золотого мяча» — 2021.

По результатам голосования футболист сборной Италии занял третье место. Приз выиграл форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси.

«То, что я не выиграл «Золотой мяч», не имеет значения. Меня обошли отличные игроки, которые провели отличный сезон. Я сконцентрирован лишь на том, чтоб выиграть завтра [у «Палмейрас»]», – приводит слова Жоржиньо Football Italia.



«Челси» и «Палмейрас» сыграют в финале клубного чемпионата мира сегодня, 12 февраля. Начало матча, который пройдёт в Абу-Даби, – в 19:30 по московскому времени.

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