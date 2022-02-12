Коноплянка: выбрал 80-й номер в честь Роналдиньо. Я — Роналдиньо-младший

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка прокомментировал свой переход в польскую «Краковию».
«Президент и тренер сказали, что хотят видеть меня в Кракове – чтобы перешёл в «Краковию» и показал, что умею на поле. Для меня было удовольствием разговаривать с ними как с семьёй. Это первое – мне нравится, когда меня хотят видеть и зовут по-отечески.
Моё физическое состояние? Хорошее, я в форме. Последняя травма была восемь месяцев назад – это был плохой период. Теперь хочу показать людям, которые могли позабыть, как я играю. Я голоден и хочу помочь команде зарабатывать по три очка в каждой игре.
Почему выбрал номер «80»? Это просто. Помните, какой номер был у Роналдиньо в «Милане»? 80-й. Так что я – Роналдиньо-младший.
Личные цели на этот сезон? Я не думаю о голах или ассистах. Да, мне нужна помощь, но я думаю лишь о первых трёх очках – посмотреть в глаза команде, увидеть каждого счастливым. Для меня неважны голы и ассисты.
Хорошо, скажу: минимум для меня – забить 5 голов и отдать 5 результативных передач. Это для начала, но посмотрим», — цитирует Коноплянку Tribuna.com со ссылкой на YouTube-канал «Краковии».
- 12 февраля 2022
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