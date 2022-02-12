Маркос Алонсо: «Челси» — самый важный клуб в моей карьере. Я никогда не хотел уйти

Защитник «Челси» Маркос Алонсо высказался о своём будущем.

Контракт испанского футболиста с лондонским клубом истекает в 2023 году.

«Хочу ли продлить контракт с «Челси»? А почему нет? У меня ещё полтора года по контракту, и не всё зависит от моего желания. Но я всегда буду выкладываться на 100 процентов и постараюсь сосредотачиваться на каждой следующей игре. Я очень счастлив здесь, так почему бы и не [продлить контракт].



Мной всегда интересовались другие клубы, но, если честно, я никогда не собирался уходить. Я хотел бороться за своё место. Я знаю, что могу дать команде.

«Челси» — самый важный клуб в моей карьере. Хочу отплатить за всё, что он вложил в меня. Это моя единственная цель. Будут хорошие моменты, будут плохие моменты, будут приходить и уходить тренеры. Но у меня контракт с «Челси», и я служу клубу», — цитирует Алонсо The Athletic.