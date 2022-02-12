Директор «Барселоны»: если не выйдем в ЛЧ с таким составом, это станет катастрофой

Директор «Барселоны» Матеу Алемани высказался о приобретениях каталонского клуба.



«Хави очень хорошо чувствует себя на посту тренера. Мы довольны его работой. Любой трансфер зависит от его мнения. Хави сыграл ключевую роль в зимних трансферах. Не думаю, что с таким составом команда не попадёт в Лигу чемпионов на следующий год. В противном случае это было бы катастрофой», — приводит слова Алемани Mundo Deportivo.

«Барселона» набрала 38 очков в 22 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (53). Действующий чемпион Испании — «Атлетико». В следующем туре Примеры «Барселона» сыграет с «Эспаньолом». Встреча состоится завтра, 13 февраля.