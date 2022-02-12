Бэйл — в стартовом составе «Реала» на матч с «Вильярреалом». Он не играл за клуб с августа

«Реал» объявил стартовый состав на матч 24-го тура чемпионата Испании сезона-2021/2022 с «Вильярреалом».



В стартовый состав мадридского клуба попал валлийский футболист Гарет Бэйл. Последний раз Бэйл выходил на поле в составе «Реала» 28 августа прошлого года.



«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Кроос, Асенсио, Марсело, Каземиро, Вальверде, Бэйл, Винисиус.

Матч 24-го тура испанской Примеры «Вильярреал» — «Реал» пройдёт сегодня, 12 февраля, на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» — «Реал».

Мадридский «Реал» набрал 53 очка в 23 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. «Вильярреал» (35) находится на 6-м месте в таблице.