«Уотфорд» — «Брайтон»: стартовые составы команд на матч 25-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Уотфорда» и «Брайтон энд Хоув Альбион» на матч 25-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уотфорд» — «Брайтон энд Хоув Альбион».



«Уотфорд»: Фостер, Камара, Самир, Кэткарт, Фемения, Клеверли, Кайембе, Сиссоко, Куцка, Деннис, Кинг.



Запасные: Бахман, Кабазель, Масина, Луза, Сема, Эрнандес, Педро, Нгакия, Сарр.



«Брайтон»: Санчес, Данк, Уэбстер, Велтман, Кукурелья, Лампти, Лаллана, Гроос, Модер, Уэлбек, Мопе.



Запасные: Стил, Даффи, Альсате. Биссума, Кайседо, Мак Аллистер, Марч, Фергюсон, Троссард.



«Брайтон энд Хоув Альбион» набрал 30 очков в 22 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Уотфорд» (15) находится на 19-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 60 очков в 24 встречах.