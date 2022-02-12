«Брентфорд» и «Кристал Пэлас» огласили стартовые составы на матч 25-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Брентфорда» и «Кристал Пэлас» на матч 25-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» — «Кристал Пэлас».
«Брентфорд»: Райа, Пиннок, Янссон, Аер, Генри, Йенсен, Нёргор, Янельт, Канос, Висса, Мбемо.
Запасные: Лёссль, Фернандес, Сёренсен, Расмуссен, Стевенс, Баптист, Ониика, да Силва, Годдос.
«Кристал Пэлас»: Гуайта, Митчелл, Гехи, Андерсен, Уорд, Шлупп, Хьюз, Галлахер, Заха, Эдуард, Айю.
Запасные: Батлэнд, Клайн, Томкинс, Эзе, Макартур, Миливоевич, Олисе, Бентеке, Матета.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Саймон Хупер. Ему будут помогать ассистенты Саймон Лонг и Дерек Итон. Резервный рефери – Роберт Джонс.
- 12 февраля 2022
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