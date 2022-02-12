Хави признался, что ему нравится тренировать Гави

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о полузащитнике команды Гави.



«Ситуации, когда Гави отбирает мячи, когда он прессингует соперника после потерь — это брутально. Ему всего 17 лет. Просто замечательно его тренировать», — приводит слова Хави Football Espana в «Твиттере».



Гави — воспитанник «Бетиса». Он перешёл в академию «Барселоны» в 10-летнем возрасте. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 18 матчах испанской Ла Лиги, в которых забил два гола и отдал три голевые передачи. Также на его счету шесть матчей в Лиге чемпионов без результативных действий.

Гол Гави в ворота мадридского «Атлетико» в 23-м туре испанской Ла Лиги:

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