«Бавария» в первом тайме пропустила четыре мяча от «Бохума». Три из них — за шесть минут

Сегодня, 12 февраля, на стадионе «Рурштадион» в Бохуме в рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги «Бохум» принимает мюнхенскую «Баварию».
Мюнхенцы на 9-й минуте открыли счёт встречи. Отличился нападающий Роберт Левандовски, ему ассистировал Кингсли Коман. Уже через пять минут нападающий «Бохума» Кристофер Антви-Адджей сравнял счёт, голевой пас оформил Геррит Хольтман.
После этого хозяева успели забить за первый тайм ещё три мяча. Примечательно, что футболистам «Бохума» удалось это за шесть минут. На 38-й минуте нападающий Юрген Локадия реализовал 11-метровый в ворота «Баварии».
На 40-й минуте после передачи Патрика Остерхаге результативный удар нанёс защитник Кристиан Гамбоа. Через четыре минуты отличился Хольман.
В данный момент в матче «Бохум» — «Бавария» перерыв.
- 12 февраля 2022
-
19:31
-
19:27
-
19:17
-
19:16
-
19:05
-
18:55
-
18:47
-
18:46
-
18:34
-
18:33
-
18:25
-
18:23
-
18:21
-
18:05
-
17:51
-
17:48
-
17:48
-
17:42
-
17:37
-
17:30
-
17:30
-
17:18
-
16:44
-
16:39
-
16:13
-
16:10
-
15:45
-
15:41
-
15:30
-
15:15
-
15:13
-
15:00
-
14:59
-
14:43
-
14:31