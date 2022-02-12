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«Бавария» в первом тайме пропустила четыре мяча от «Бохума». Три из них — за шесть минут

«Бавария» в первом тайме пропустила четыре мяча от «Бохума». Три из них — за шесть минут
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Сегодня, 12 февраля, на стадионе «Рурштадион» в Бохуме в рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги «Бохум» принимает мюнхенскую «Баварию».

Мюнхенцы на 9-й минуте открыли счёт встречи. Отличился нападающий Роберт Левандовски, ему ассистировал Кингсли Коман. Уже через пять минут нападающий «Бохума» Кристофер Антви-Адджей сравнял счёт, голевой пас оформил Геррит Хольтман.

После этого хозяева успели забить за первый тайм ещё три мяча. Примечательно, что футболистам «Бохума» удалось это за шесть минут. На 38-й минуте нападающий Юрген Локадия реализовал 11-метровый в ворота «Баварии».

На 40-й минуте после передачи Патрика Остерхаге результативный удар нанёс защитник Кристиан Гамбоа. Через четыре минуты отличился Хольман.

В данный момент в матче «Бохум» — «Бавария» перерыв.

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