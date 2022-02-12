Бронзовый призёр КАН Н'Жье присоединился на сборах к «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Клинтон Н'Жье присоединился к клубу на сборах в Турции. Об этом сообщает пресс-служба команды в телеграм-канале.



Ранее Н'Жье стал бронзовым призёром домашнего Кубка африканских наций в составе сборной Камеруна.



28-летний Н'Жье стал игроком московской команды летом 2019 года, перейдя из французского «Марселя» за € 6 млн. В нынешнем сезоне камерунский форвард в 13 матчах Российской Премьер-лиги отдал одну голевую передачу. Также на счету Н'Жье две голевые передачи в двух матчах Кубка страны.



Команда Сандро Шварца после 18 матчей чемпионата России занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Лидером соревнований и действующим победителем турнира является «Зенит» (38).