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Новичок «Ростова» Голенков: знаю, что клуб находится не на своём месте

Новичок «Ростова» Голенков: знаю, что клуб находится не на своём месте
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков прокомментировал переход в донскую команду.

«С адаптацией всё хорошо, проходит успешно. На сборах особенно тяжело после долгого перерыва. Остаётся работать и набирать форму. Знаю, что «Ростов» находится не на своём месте, нужно работать, выходить и побеждать», — рассказал Голенков в видео на YouTube-канале «Ростова».

22-летний Голенков — воспитанник «Академии футбола им. Юрия Коноплёва». Ранее футболист также выступал за «Крылья Советов», португальскую «Лейрию» и чешский клуб «Сигма Оломоуц». В «Ростов» Голенков перешёл в статусе свободного агента 9 февраля, подписав контракт с командой до конца 2026 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 350 тыс.

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