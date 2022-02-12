«Реал» не смог обыграть «Вильярреал» в матче чемпионата Испании

Сегодня, 12 февраля, на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в городе Вильярреал в рамках 24-го тура чемпионата Испании сезона-2021/2022 «Вильярреал» принимал мадридский «Реал». Команды не смогли выявить победителя. Счёт встречи – 0:0.



Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Санчес Мартинес. Ему помогали ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервным рефери выступал Алонсо Де Эна Вольф.



После 24 сыгранных туров мадридский «Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. «Сливочные» имеют в своём активе 54 очка. «Вильярреал» с 36 очками находится на шестом месте в таблице. Действующий чемпион Испании — мадридский «Атлетико».