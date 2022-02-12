Источник: Аспиликуэта подписал предварительный контракт с «Барселоной»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта с лета 2022 года будет выступать в составе испанской «Барселоны». Футболист заключил с сине-гранатовыми предварительный контракт. Об этом сообщает sport.es.

32-летний Аспиликуэта выступает в составе английского клуба с 2012 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги защитник отметился двумя голевыми передачами в 17 матчах. Также на его счету голевая передача в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов. Аспиликуэта является действующим капитаном «Челси». Его соглашение с командой истекает в конце нынешнего сезона.

«Челси» победил «Тоттенхэм» в 23-м туре чемпионата Англии:

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