Источник: Аспиликуэта подписал предварительный контракт с «Барселоной»
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Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта с лета 2022 года будет выступать в составе испанской «Барселоны». Футболист заключил с сине-гранатовыми предварительный контракт. Об этом сообщает sport.es.
32-летний Аспиликуэта выступает в составе английского клуба с 2012 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги защитник отметился двумя голевыми передачами в 17 матчах. Также на его счету голевая передача в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов. Аспиликуэта является действующим капитаном «Челси». Его соглашение с командой истекает в конце нынешнего сезона.
«Челси» победил «Тоттенхэм» в 23-м туре чемпионата Англии:
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