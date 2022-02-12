Миранчук не попал в заявку «Аталанты» на матч с «Ювентусом»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не попал в заявку команды на матч 25-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Бергамо в «Твиттере».



26-летний футболист пропускает второй матч команды из-за травмы. Ранее российский полузащитник не принимал участия в матче 24-го тура Серии А с «Кальяри» (1:2).



Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя в клуб из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах итальянской Серии А, забил один гол и отдал три результативные передачи. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году.



Встреча «Аталанта» — «Ювентус» состоится завтра, 13 февраля. Начало — в 22:45 мск.