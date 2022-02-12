Головин попал в заявку «Монако» на матч чемпионата Франции впервые за два месяца
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Полузащитник «Монако» Александр Головин включён в заявку команды на встречу 24-го тура французской Лиги 1 с «Лорьяном». Об этом сообщает пресс-служба «монегасков» в «Твиттере».
В последний раз в матче чемпионата Франции российский полузащитник выходил 12 декабря в игре 18-го тура с «ПСЖ» (0:2). Затем Головин пропустил пять матчей «Монако» в турнире из-за травм и дисквалификаций. Последний раз на поле Головин выходил 30 января в игре 1/8 финала Кубка Франции с «Лансом» (4:2).
В нынешнем сезоне Головин принял участие в 24 матчах во всех турнирах, отметившись тремя голами и пятью голевыми передачами. Соглашение российского футболиста с «Монако» истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает Головина в € 25 млн.
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