Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» сыграл вничью с «Наполи». Команды занимают 1-е и 2-е место в Серии А

«Интер» сыграл вничью с «Наполи». Команды занимают 1-е и 2-е место в Серии А
Комментарии

Сегодня, 12 февраля, на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе в рамках 25-го тура итальянской Серии А встречались «Наполи» и «Интер». Встреча завершилась ничьей 1:1.

Счёт в матче на седьмой минуте открыл нападающий хозяев Лоренцо Инсинье, реализовавший пенальти за фол на Викторе Осимхене. На 47-й минуте боснийский нападающий «Интера» Эдин Джеко счёт сравнял. Больше команды не забивали и завершили матч вничью.

«Интер» набрал 54 очка и продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице Серии А. «Наполи» (53) — второй, но неаполитанцы провели на матч больше.

В следующем матче «Интер» встретится с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится 16 февраля.

«Наполи» 17 февраля предстоит матч с «Барселоной» в 1/16 финала лиги Европы.

Италия - Серия А. 25-й тур
12 февраля 2022, суббота. 20:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
1 : 1
Интер М
Милан
1:0 Инсинье – 7' (пен)   1:1 Джеко – 47'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022