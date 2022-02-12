«Интер» сыграл вничью с «Наполи». Команды занимают 1-е и 2-е место в Серии А

Сегодня, 12 февраля, на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе в рамках 25-го тура итальянской Серии А встречались «Наполи» и «Интер». Встреча завершилась ничьей 1:1.
Счёт в матче на седьмой минуте открыл нападающий хозяев Лоренцо Инсинье, реализовавший пенальти за фол на Викторе Осимхене. На 47-й минуте боснийский нападающий «Интера» Эдин Джеко счёт сравнял. Больше команды не забивали и завершили матч вничью.
«Интер» набрал 54 очка и продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице Серии А. «Наполи» (53) — второй, но неаполитанцы провели на матч больше.
В следующем матче «Интер» встретится с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится 16 февраля.
«Наполи» 17 февраля предстоит матч с «Барселоной» в 1/16 финала лиги Европы.
- 12 февраля 2022
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