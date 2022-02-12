Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» стал победителем клубного чемпионата мира, обыграв в финале «Палмейрас»

«Челси» стал победителем клубного чемпионата мира, обыграв в финале «Палмейрас»
Комментарии

Сегодня, 12 февраля, на стадионе «Мохаммед Бин Зайед» в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл финальный матч клубного чемпионата мира «Челси» — «Палмейрас». «Аристократы» одержали победу — 2:1.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 55-й минуте отличился форвард синих Ромелу Лукаку, ему ассистировал Каллум Хадсон-Одои.

Через девять минут полузащитник «Палмейраса» Рафаэль Вейга реализовал пенальти в ворота «Челси» и сравнял счёт встречи.

Команды не сумели определить победителя в основное время. На 117-й минуте полузащитник «аристократов» Кай Хаверц забил 11-метровый. На 120+6 минуте защитник бразильцев Гарсия Луан был удалён с поля.

«Челси» вышел в финал клубного чемпионата мира после того, как в 1/2 финала турнира обыграл «Аль-Хиляль» (1:0). Бразильский «Палмейрас» в полуфинале одержал победу над египетским «Аль-Ахли» (2:0).

Напомним, в прошлом сезоне «Челси» выиграл Лигу чемпионов УЕФА. «Палмейрас» же второй год подряд одержал победу в Кубке Либертадорес.

Клубный чемпионат мира. Финал
12 февраля 2022, суббота. 19:30 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
2 : 1
ДВ
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
1:0 Лукаку – 55'   1:1 Вейга – 64' (пен)   2:1 Хаверц – 117' (пен)
Удаления: нет / Луан – 120+6'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022