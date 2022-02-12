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«Байер» без Азмуна и Лунёва обыграл «Штутгарт»

«Байер» без Азмуна и Лунёва обыграл «Штутгарт»
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Сегодня, 12 февраля, на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене в рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги встречались «Байер» и «Штутгарт». Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 4:2.

Счёт в матче на 41-й минуте открыл нападающий леверкузенской команды Мусса Диаби. На 49-й минуте Тьягу Томаш с передачи Орела Мангала счёт сравнял. На 52-й минуте Амин Адли вывел «Байер» вперёд. На 85-й минуте Флориан Вирц забил третий гол «Байера». Через несколько минут Тьягу Томаш отыграл один мяч, оформив дубль. На 89-й минуте Патрик Шик установил окончательный счёт в матче.

«Байер» набрал 41 очко в чемпионате Германии и продолжает занимать в турнирной таблице третье место. Команда Херардо Сеоане приблизилась к идущей второй дортмундской «Боруссии» на расстояние в два очка, однако у «шмелей» есть матч в запасе.

«Штутгарт» идёт на 17-й позиции с 18 очками.

Германия - Бундеслига. 22-й тур
12 февраля 2022, суббота. 20:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
4 : 2
Штутгарт
Штутгарт
1:0 Диаби – 41'   1:1 Томаш – 49'   2:1 Адли – 52'   3:1 Вирц – 85'   3:2 Томаш – 88'   4:2 Шик – 89'
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