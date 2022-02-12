«Осасуна» разгромила на выезде «Райо Вальекано» и обошла мадридцев в таблице Примеры

Сегодня, 12 февраля, на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде в рамках 24-го тура испанской Примеры «Райо Вальекано» принимал «Осасуну». Гости одержали победу – 3:0.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 8-й минуте отличился полузащитник Хон Монкайола, ему ассистировал Чими Авила.
Монкайола забивает в ворота «Райо Вальекано»:
На 40-й минуте преимущество «Осасуны» упрочил хавбек Рубен Гарсия, голевой пас сделал Дарко Брашанац.
В добавленное ко второму тайму время забил форвард Кике, результативную передачу отдал Хави Мартинес.
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После 24 сыгранных туров «Осасуна» располагается на 9-м месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, имея в своём активе 32 очка. «Райо Вальекано» набрал 31 очко, команда находится на 11-м месте в таблице.
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