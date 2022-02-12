Тухель прокомментировал победу «Челси» на клубном чемпионате мира

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу синих на клубном чемпионате мира. В финале турнира «аристократы» обыграли бразильский «Палмейрас» (2:1).



«Для того чтобы забить в концовке матча, нужна удача. Мы были неустанны и не переставали стараться.



Мы вели в счёте, потом упустили преимущество, но не остановились. Команда заслужила победу, но также нам повезло забить так поздно.



Казалось, что Хаверц не нервничал при исполнении пенальти, хотя он наверняка волновался. В такой ситуации нельзя не нервничать. Но мы доверились статистике, я рад за него.



Я счастлив, что у меня есть шанс выиграть все трофеи с «Челси». Мы уже говорили в раздевалке о том, какая это возможность. Мы все мечтаем о таких финалах. Никаких сожалений. Но нам есть что ещё выигрывать, работа не прекращается», — цитирует Тухеля BBC.