Источник: Чалов согласился на двукратное понижение зарплаты ради перехода в «Базель»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Шнякин раскрыл финансовые подробности перехода нападающего ЦСКА Фёдора Чалова на правах аренды в швейцарский «Базель».
«Узнал тут, что Федя Чалов согласился сократить вдвое зарплату, чтобы уехать в «Базель» на половину сезона. Иначе не срослось бы. Не подвиг, конечно, это да. Но момент, подсвечивающий его желание играть и пробовать.
Кстати, завтра у Фёдора первый большой матч в Швейцарии. «Янг Бойз» — «Базель». Поболеем!» — написал Шнякин в своём телеграм-канале.
В сезоне-2021/2022 Фёдор Чалов провёл за московских армейцев 18 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт 23-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Напомним, «Базель» идёт на втором месте в швейцарской Суперлиге. В своей группе Лиги конференций — 2021/2022 команда заняла первое место.
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