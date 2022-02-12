«Нижний Новгород» подписал контракт с нападающим сборной Анголы

22-летний нападающий «Маритиму» и сборной Анголы Милсон присоединился к «Нижнему Новгороду», сообщает официальный сайт клуба.



Отмечается, что форвард подписал долгосрочный контракт с нижегородским клубом. Условия сделки не разглашаются. Как сообщает интернет-портал Transfermarkt, футболист перешёл в «Нижний Новгород» на правах свободного агента.

Фото Милсона доступно в «инстаграме» «Нижнего Новгорода».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии Милсон сыграл в одном матче, в котором не сумел отметиться результативными действиями. В 2020 году игрок дебютировал за сборную Анголы, за которую успел провести один матч.



Напомним, «Нижний Новгород» в 18 матчах набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», в 18 встречах набравший 38 очков.