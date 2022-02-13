Карло Анчелотти высказался о ничьей в матче с «Вильярреалом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о матче 24-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» (0:0).
«Доволен вторым таймом, который мы провели очень хорошо, в отличие от первого. Я, скорее, доволен, чем огорчён. Во втором тайме у нас было много моментов, нужно продолжать в том же духе.
В первом тайме мы были не очень агрессивны. Можно отойти назад, но необходимо играть агрессивно, чего не было в первой половине встречи. Во втором тайме мы улучили ситуацию и чаще забирали мяч.
Нам немного не повезло, потому что дважды мы попали в перекладину. Они действовали чуть точнее, но мы могли победить.
Примера – всё ещё сложный турнир для всех. Пока не победил, будет тяжело», — цитирует Анчелотти El Desmarque.
Видеообзор матча 24-го тура Примеры «Вильярреал» — «Реал»:
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