Лаксальт: до перехода в «Динамо» были реальные переговоры с «Зенитом» и «Локомотивом»

29-летний уругвайский защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт ответил на вопрос о возможном переезде в клубы Российской Премьер-Лиги до того, как оказался в стане бело-голубых.
«С кем из российских клубов были реальные переговоры до перехода в «Динамо»? С «Зенитом» и «Локомотивом». Честно, уже не помню, что именно не сложилось, — переговорами занимался агент. От «Динамо» мы получили конкретное предложение и начали общаться за три месяца до того, как состоялся переход. Разговаривали с генеральным директором и с главным тренером — после этого я понял, что всё очень серьёзно. Поэтому даже особо не рассматривал другие варианты — был настроен на трансфер именно в «Динамо», — приводит слова Лаксальта «Спорт-экспресс».
Напомним, Лаксальт перешёл в московское «Динамо» из итальянского «Милана» летом 2021 года за € 3,5 млн. В текущем сезоне он принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
- 13 февраля 2022
-
01:30
-
01:28
-
01:19
-
01:14
-
01:03
-
00:24
-
00:09
-
00:00
- 12 февраля 2022
-
23:51
-
23:41
-
23:33
-
23:18
-
23:00
-
22:51
-
22:42
-
22:30
-
22:26
-
22:20
-
22:11
-
22:00
-
21:43
-
21:39
-
21:31
-
21:30
-
21:19
-
21:19
-
20:46
-
20:32
-
20:20
-
20:15
-
20:09
-
20:01
-
19:55
-
19:54
-
19:54