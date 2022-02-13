Лаксальт: до перехода в «Динамо» были реальные переговоры с «Зенитом» и «Локомотивом»

29-летний уругвайский защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт ответил на вопрос о возможном переезде в клубы Российской Премьер-Лиги до того, как оказался в стане бело-голубых.

«С кем из российских клубов были реальные переговоры до перехода в «Динамо»? С «Зенитом» и «Локомотивом». Честно, уже не помню, что именно не сложилось, — переговорами занимался агент. От «Динамо» мы получили конкретное предложение и начали общаться за три месяца до того, как состоялся переход. Разговаривали с генеральным директором и с главным тренером — после этого я понял, что всё очень серьёзно. Поэтому даже особо не рассматривал другие варианты — был настроен на трансфер именно в «Динамо», — приводит слова Лаксальта «Спорт-экспресс».

Напомним, Лаксальт перешёл в московское «Динамо» из итальянского «Милана» летом 2021 года за € 3,5 млн. В текущем сезоне он принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.